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В парламенте Чехии выступили против выдачи шенгенских виз россиянам

Члены руководства парламента Чехии выступили против выдачи шенгенских виз россиянам
СюжетВизы в Европу:

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency

Глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек поддержали идею о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России. Этот вопрос будет обсуждаться министрами стран Евросоюза на встрече в Праге в конце августа. Об этом сообщает Чешское радио.

«В целях безопасности граждан стран ЕС, в том числе граждан Чехии, выдача шенгенских виз для граждан РФ должна быть полностью прекращена. Но для тех россиян, которые нуждаются в поддержке, должно быть сохранено право обращаться в страны ЕС с просьбой о проживании и международной охране», — заявил Фишер.

По словам политика, он давно выступает за подобные меры. В частности, Фишер назвал скандальными разрешения некоторых стран ЕС выдавать российским бизнесменам гражданство или вид на жительство в обмен на их инвестиции в экономику данных государств. В свою очередь, Женишек подчеркнул, что запрет на выдачу шенгенских виз россиянам должен был стать одной из первых санкций по отношению к Москве. Идею поддерживали многие члены обеих палат чешского парламента.

Ранее стало известно, что ЕС обсуждает новый пакет санкций против России, в том числе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. С аналогичным требованием выступил президент Украины Владимир Зеленский.

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Юлия Мискевич
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