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Россиянам предложат игру на интерактивных кубах ко Дню флага

Соцсеть «ВКонтакте» установит интерактивные кубы в городах ко Дню флага России

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Социальная сеть «ВКонтакте» проведет масштабный проект, приуроченный ко Дню флага России. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

С 20 по 22 августа соцсеть в десяти городах России установит интерактивные кубы, каждая грань которого будет открывать доступ к одной из четырех активностей. Так, все желающие могут сыграть в интерактивную игру, в которой предлагается выбрать слова, с которыми ассоциируется флаг. С помощью выбранных слов каждый участник сможет собрать свой собственный флаг и поделиться им во «ВКонтакте».

На другой стороне куба предложат принять участие в видеовикторине, вопросы в которой связаны с празднованием Дня российского флага. По ее прохождении участники получат уникальный цифровой подарок от соцсети. Также в инсталляции можно будет создать арт-контент: выбрать цвет и нарисовать динамичный рисунок, который отобразится на кубе. Кроме того, все желающие получат возможность вывести на одну из граней куба анимированный маскот VK, сделать с ним видео или фото и опубликовать в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что для того, чтобы активировать активности интерактивного куба, участником необходимо будет считать QR-код при помощи своего телефона.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запустила новую технологию — моментальный автоматический перевод текста в чатах на разные языки. Уточнялось, что перевод начинается только по желанию пользователя и осуществляется без участия стороннего оборудования или программных решений.

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Варвара Кошечкина
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