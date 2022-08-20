Названо число раненых при обстреле Донецка украинскими войсками

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о двух раненых при обстреле города со стороны ВСУ

Два человека получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 20 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Алексея Кулемзина.

Один из пострадавших — ребенок. Также стало известно о повреждениях частных домов в Куйбышевском районе Донецка.

Глава города добавил, что сейчас украинские боевики продолжают обстрел жилых кварталов в Кировском районе города с позиций в Красногоровке, применяя артиллерию НАТО калибром 155 миллиметров.

«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — посоветовал дончанам Кулемзин.

Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли удар по исправительной колонии в Донецке. В результате трое заключенных получили осколочные ранения.