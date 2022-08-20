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Украинские военные нанесли удар по исправительной колонии в Донецке

ВСУ ударили по исправительной колонии в Донецке, ранены трое заключенных

Фото: РИА Новости

Трое заключенных получили осколочные ранения в результате удара, который украинские Вооруженные силы (ВСУ) нанесли по исправительной колонии в Кировском районе Донецка. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Отмечается, что один из них доставлен в Институт неотложной и восстановительной хирургии, двое — в Центральную городскую больницу № 24.

Сообщается также, что обстрел Кировского района Донецке продолжается: повреждены дома и горит газопровод.

Ранее 20 августа стало известно, что авиация Военно-космических сил (ВКС) России в ходе спецоперации на Украине практически полностью уничтожила батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ, располагавшийся в районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области. Потери батальона составили не менее 200 военнослужащих убитыми и более 150 ранеными.

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Ксения Жарова
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