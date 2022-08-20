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Минобороны заявило о полном уничтожении украинского батальона

Минобороны РФ заявило об уничтожении авиацией батальона теробороны ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Авиация Военно-космических сил (ВКС) России в ходе спецоперации на Украине практически полностью уничтожила батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, потери батальона составили не менее 200 военнослужащих убитыми и более 150 ранеными. Он располагался в районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области.

Кроме того, Конашенков заявил, что также более 200 человек украинские силы потеряли в результате ударов по позициям танкового батальона в Николаевской области и ударов по стрелковому батальону в районе Апостолово Днепропетровской области.

Ранее в Минобороны России заявили о ликвидации 20 американских наемников в Харькове.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.

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Антон Похиляк
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