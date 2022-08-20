Российское посольство прокомментировало проведение инспекций в рамках ДСНВ

Посольство РФ в США заявило, что санкции препятствуют проведению инспекций в рамках ДСНВ

Соединенные Штаты Америки лукавят, когда заявляют о том, что санкции не препятствуют проведению Россией инспекций в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом говорится в комментарии посольства России в США, пишет ТАСС.

В дипломатической миссии отметили, что инспекции были приостановлены с начала 2020 года из-за начавшейся тогда пандемии коронавируса. На данный момент стороны работают над устранением препятствий для возобновления инспекционной деятельности. Уже удалось урегулировать некоторые вопросы, уточнили в посольстве.

«Сохраняющиеся проблемы связаны с введенными США в одностороннем порядке антироссийскими ограничительными мерами. Заявление Госдепа о том, что санкции не препятствуют нашим инспекторам проводить проверки на американской территории, - лукавство», — добавили в дипмиссии.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что ДСНВ не теряет ценности и США готовы обсуждать новое соглашение. Также он добавил, что Вашингтон будет делать все возможное, чтобы сохранить ключевые положения договора.