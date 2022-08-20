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В Польше арестовали 81-летнюю датчанку за хранение пяти килограммов героина

AP News: в Варшаве арестовали 81-летнюю датчанку за хранение 5 кг героина на $515 тысяч

Фото: Shutterstock

В аэропорту Варшавы арестовали 81-летнюю датчанку, летевшую из Африки в Канаду. Ее подозревают в незаконном хранении героина стоимостью более 515 тысяч долларов, передает портал AP News со ссылкой на пресс-секретаря польской прокуратуры Александру Скшинярж.

Таможенники польского аэропорта имени Фридерика Шопена проверили багаж женщины, поскольку их смутил ее маршрут и ее беспокойное поведение. Уточняется, что она путешествовала из Малави и Кении через Доху и Варшаву. В результате проверки были изъяты пакеты с пятью килограммами героина, спрятанные под ложным дном чемодана.

Датчанка отрицала правонарушения, заверив, что члены семьи передали ей чемодан с подарками для канадских родственников. На данный момент она задержана на три месяца, прокуратура начала расследование. В соответствии с польским законодательством ей грозит до 15 лет лишения свободы за незаконное хранение наркотиков.

Представители Дании подтвердили факт задержания своего гражданина в Польше, добавив, что ей будет оказана консульская помощь.

Ранее сообщалось, что под Краснодаром 86-летняя пенсионерка пыталась пронести апельсины с наркотиками в СИЗО. Старший инструктор-кинолог отдела охраны СИЗО-1 и его служебная собака Эдвин пресекли попытку проноса наркотиков в учреждение.

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Анастасия Заикина
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