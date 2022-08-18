Кинолог ФСИН и его собака помешали пенсионерке пронести наркотики в СИЗО

Под Краснодаром 86-летняя пенсионерка пыталась пронести апельсины с наркотиками в СИЗО

В Краснодарском крае старший инструктор-кинолог отдела охраны СИЗО-1 и его служебная собака Эдвин пресекли попытку проноса наркотиков в учреждение. Об этом в четверг, 18 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

По данным ведомства, 86-летняя пенсионерка пришла на встречу с обвиняемым и принесла продукты. Внимание правоохранителя и собаки привлек пакет с апельсинами. Сотрудник обнаружил, что фрукты проколоты, и сдал их на экспертизу.

Если эксперты обнаружат запрещенные вещества в мякоти цитрусовых, то пенсионерке грозит лишение свободы по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»).

Ранее стало известно, что в Туве правоохранители задержали 31-летнего преподавателя техникума с наркотиками.