Преподавателя российского техникума задержали с гашишем

В Туве правоохранители задержали 31-летнего преподавателя техникума с 40 граммами гашиша

В Туве правоохранители задержали 31-летнего преподавателя техникума с наркотиками. Об этом в среду, 17 августа, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, сотрудники ДПС остановили мужчину за рулем автомобиля. Выйдя из машины, он выкинул куртку, чем заинтересовал полицейских. Они осмотрели предмет одежды и обнаружили в карманах пакеты с запрещенным веществом.

Отмечается, что преподаватель вез с собой 40 граммов гашиша.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде преподавателя вуза осудили на 10 лет колонии за закладки с наркотиками.