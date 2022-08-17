Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Преподавателя российского техникума задержали с гашишем

В Туве правоохранители задержали 31-летнего преподавателя техникума с 40 граммами гашиша

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

В Туве правоохранители задержали 31-летнего преподавателя техникума с наркотиками. Об этом в среду, 17 августа, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, сотрудники ДПС остановили мужчину за рулем автомобиля. Выйдя из машины, он выкинул куртку, чем заинтересовал полицейских. Они осмотрели предмет одежды и обнаружили в карманах пакеты с запрещенным веществом.

Отмечается, что преподаватель вез с собой 40 граммов гашиша.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде преподавателя вуза осудили на 10 лет колонии за закладки с наркотиками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Российский космонавт досрочно вернулся на МКС из-за проблем со скафандром
Посол заявил о «парализованном» диалоге России и США
Повышение цен на электричество оставит четверть британцев без света
Блогерша пришла на педикюр во французском стиле и осталась с кривыми ногтями
Суд арестовал застрелившего таксиста военного
На Украине арестовали активы российского производителя полуфабрикатов
Туристам назвали эффективные способы сэкономить во время путешествий
Россиянин нарисовал на стене дома флаг Украины, протрезвел и сдался полиции
Раскрыто местонахождение «пропавшей» Бузовой
Антонов рассказал про охоту США на россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.