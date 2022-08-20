Шойгу объяснил спецоперацию угрозами со стороны Украины

Глава Минобороны Шойгу заявил о принятии решения об СВО из-за неприемлемых угроз для РФ

Решение о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России. Об этом заявил в субботу, 20 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. (...) Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России», — заявил он на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.

Глава Минобороны объяснил, что на этом фоне президент Владимир Путин принял единственно верное решение о проведении спецоперации с целью защиты жителей Донбасса от геноцида.

Шойгу также отметил, что в первые же дни СВО российские военные «столкнулись с бесчеловечной тактикой украинских формирований», использовавших мирных жителей в качестве щита.

Ранее Путин заявил, что конечный результат специальной военной операции на Украине будет достигнут в любом случае. Российский лидер отметил, что российские военнослужащие, выполняющие боевые задачи на Украине, — настоящие герои, которые ради Родины рискуют жизнью.