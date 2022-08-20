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Во Франции удивились обилию продуктов на полках в российских супермаркетах

Во Франции удивились обилию продуктов на полках в российских магазинах в условиях санкций

Фото: Shutterstock

Во Франции удивились широкому ассортименту различных продуктов в российских магазинах в условиях западных санкций. Об этом в субботу, 20 августа, пишут РИА Новости со ссылкой на телеканал France Info.

«Зайти в супермаркет в Москве — все равно что оказаться в любом другом западном гастрономе. Полки плотно забиты», — говорится в репортаже.

Французский корреспондент отметил, что антироссийские санкции не помешали российским компаниям поставлять на рынок иностранные товары. В частности, покупатели могут легко найти на прилавках продукты из Европы.

Обилие продовольствия в российских магазинах прокомментировали зрители, посмотревшие репортаж. «В России лидеры прежде всего планируют, предвидят, просто выполняют свою работу. У нас наоборот. Мы делаем что угодно, а затем плачем из-за последствий», — написал под видео один из них.

По мнению другого пользователя, санкции не работают, так как к ним присоединились не все государства: Россия по-прежнему может сотрудничать с Индией, Китаем и странами Южной Америки.

Ранее сообщалось, что в Британии констатировали устойчивость экономики России перед санкциями.

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Елизавета Новикова
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