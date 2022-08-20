Кириенко рассказал о несбывшейся детской мечте

Кириенко рассказал о несбывшейся из-за зрения мечте стать капитаном дальнего плавания

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, что не смог исполнить свою детскую мечту стать капитаном дальнего плавания. Его слова приводит ТАСС.

«У меня с детства, поскольку я вырос на Черном море, была мечта стать капитаном дальнего плавания. Но аккурат к 10-му классу испортилось зрение, и в мореходку я уже не проходил», — поделился он в ходе встречи с участниками проектной сессии по запуску центра знаний «Машук».

Кириенко добавил, что ему помогла декан кораблестроительного факультета в Горьковском институте инженеров водного транспорта Галина Сиротина. Она предложила ему строить корабли, вместо того чтобы ходить на них. Кириенко, в свою очередь, посоветовал выбирать образование не по принципу места работы, а по фундаментальности знаний, которые можно получить.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о главной детской мечте, которую ему удалось осуществить. Он поделился, что, будучи маленьким, сначала хотел стать моряком или летчиком, а потом — разведчиком и служить Отечеству.