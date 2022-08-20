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Кириенко рассказал о несбывшейся детской мечте

Кириенко рассказал о несбывшейся из-за зрения мечте стать капитаном дальнего плавания

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, что не смог исполнить свою детскую мечту стать капитаном дальнего плавания. Его слова приводит ТАСС.

«У меня с детства, поскольку я вырос на Черном море, была мечта стать капитаном дальнего плавания. Но аккурат к 10-му классу испортилось зрение, и в мореходку я уже не проходил», — поделился он в ходе встречи с участниками проектной сессии по запуску центра знаний «Машук».

Кириенко добавил, что ему помогла декан кораблестроительного факультета в Горьковском институте инженеров водного транспорта Галина Сиротина. Она предложила ему строить корабли, вместо того чтобы ходить на них. Кириенко, в свою очередь, посоветовал выбирать образование не по принципу места работы, а по фундаментальности знаний, которые можно получить.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о главной детской мечте, которую ему удалось осуществить. Он поделился, что, будучи маленьким, сначала хотел стать моряком или летчиком, а потом — разведчиком и служить Отечеству.

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Алина Гончарова
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