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В центре Москвы предложили установить памятник членам ГКЧП

«Коммунисты России» предложили установить памятник членам ГКЧП в центре Москвы

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

«Коммунисты России» захотели установить памятник восьми членам Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). С таким предложением выступил лидер партии Сергей Малинкович, передает РИА Новости.

«Не все члены комитета одинаково достойно вели себя, но Борис Пуго, Сергей Ахромеев, Василий Стародубцев, Валентин Варенников, Дмитрий Язов, Олег Шенин, Владимир Крючков, Олег Бакланов остались в народной памяти как настоящие патриоты», — заявил политик.

По его мнению, скульптурную группу необходимо разместить в центре Москвы.

ГКЧП — самопровозглашенный орган власти, предпринявший в августе 1991 года неудачную попытку захватить власть в СССР, чтобы спасти единое государство от распада. Существовал с 18 по 21 августа.

6 июля сообщалось, что «Коммунисты России» захотели вернуть введенный в начале Великой Отечественной войны в 1941 году запрет за распространение слухов и паникерство.

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Елизавета Новикова
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