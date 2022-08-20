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В МИД России оценили вероятность полного отказа от доллара

Замглавы МИД Панкин назвал преждевременным полный отказ от доллара

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что говорить о полном отказе от доллара преждевременно. Так он оценил вероятность подобного решения в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в интервью ТАСС.

По словам замглавы МИД, отдельные страны союза, в отличие от России, будут использовать доллар в случаях, «где это уместно и безопасно». При этом Панкин утверждает, что страны ЕАЭС осознают риски зависимости от американской валюты.

Дипломат также назвал доллар крайне ненадежным. «Мы стали свидетелями того, что одна страна может без колебаний ограничить использование доллара по всему миру. По сути, Вашингтон стремится монополизировать сферу международных расчетов. Все это подтолкнуло нас к активизации работы по созданию альтернативных и надежных механизмов», — высказался он.

По данным Панкина, за время существования ЕАЭС использование доллара в странах организации сократилось на 21 процент, а платежи в национальных валютах между ними достигли 75 процентов от общего объема операций.

Замглавы МИД также сообщил, что Россия будет уходить от ставших «токсичными» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнерами.

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Антон Похиляк
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