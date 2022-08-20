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Украинские военные пожаловались на нехватку ботинок и футболок

NBC: ВСУ испытывают острую нехватку предметов первой необходимости и униформы

Фото: Shutterstock

Хотя Запад поставляет Киеву военную помощь, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку предметов первой необходимости и униформы. Об этом сообщает NBC News.

В своем материале журналисты описывают созданный на побережье Черного моря импровизированный рынок, состоящий из переоборудованных в магазины транспортных контейнеров. Утверждается, что украинцы могут найти там униформу, ботинки, футболки и тактическое снаряжение.

Беседуя с журналистами, бывший таксист Дмитрий Казмирчук, занимающийся экипировкой солдат, пожаловался, что Украина не была готова к происходящему, поэтому «не у всех все есть». У ВСУ быстро заканчиваются запасы предметов первой необходимости, которые «большинство современных военных считают само собой разумеющимися». Отмечается, что президент Владимир Зеленский и сторонники ищут «творческие решения» проблемы.

Советник Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинские военные нуждаются в постоянном пополнении запасов продовольствия, аптечек, транспортных средств, средств защиты, стрелкового оружия и боеприпасов от союзников. «Общества в некоторых странах-партнерах не до конца понимают уровень интенсивности конфликта», — сказал он.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр поделилась, что страна столкнулась с нехваткой формы для военнослужащих из-за отъезда специалистов по ее производству. По ее словам, производители указывают на нехватку квалифицированного персонала, в частности, швей.

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Алина Гончарова
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