«Локомотив» в шестом туре РПЛ одержал первую победу в сезоне

«Локомотив» в шестом туре РПЛ обыграл «Химки» и одержал первую победу в сезоне

«Локомотив» на выезде обыграл «Химки» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 20 августа, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Гирано Керк, Франсуа Камано и Константин Марадишвили. С конца первого тайма москвичи играли в меньшинстве. Красную карточку получил Марк Мампасси.

«Локомотив» одержал первую победу в нынешнем сезоне, набрал шесть очков и вышел на 13-е место в чемпионате. У «Химок» семь очков, команда занимает десятую позицию.

«Локомотив» в следующем туре 28 августа на своем поле примет «Оренбург». «Химки» двумя днями ранее на выезде сыграют с «Сочи».