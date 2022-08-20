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Десятки человек пострадали при раздаче помощи на Филиппинах

Manila Bulletin: 29 человек пострадали в давке при раздаче помощи на Филиппинах

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

По меньшей мере 29 человек пострадали в результате давки при раздаче образовательной помощи в городе Замбоанга на юге Филиппин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Manila Bulletin.

«По меньшей мере 29 человек пострадали в результате давки при раздаче образовательной помощи от министерства социального обеспечения и развития 20 августа в городском "Колизее" в районе Тетуан», — сообщает издание.

По данным медицинского центра Замбоанга, пострадали двое мужчин и 27 женщин в возрасте от 16 до 58 лет. Они госпитализированы.

Отмечается, что многие из пострадавших стояли в очереди за помощью с вечера пятницы.

В мае в давке при раздаче бесплатной еды и вещей церковной общиной в Нигерии погиб 31 человек, в том числе беременная женщина и дети. Трагедия произошла из-за того, что организаторы не смогли удержать наплыв толпы, которая пыталась прорваться в зал с бесплатной едой и вещами.

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Марина Совина
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