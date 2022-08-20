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S&P повысило кредитный рейтинг Украины

Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Украины с SD/SD до CCC+/C

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Рейтинговое агентство S&P повысило кредитный рейтинг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте изменены с SD/SD до CCC+/C. Долгосрочный рейтинг выпуска реструктурированных валютных облигаций изменен с D до CCC+. Прогноз по долгосрочным рейтингам стабильный.

Как пояснили в агентстве, Украина завершила реструктуризацию проблемного долга. При этом способность обслуживать его остается уязвимой и зависит от благоприятных экономических условий. Так, Киев реструктурировал еврооблигации на сумму в размере 22,6 миллиарда долларов, а также еврооблигации с государственной гарантией на сумму порядка 1,5 миллиарда долларов. Это произошло благодаря согласию необходимого большинства держателей облигаций на отсрочку выплат процентов основной суммы долга на два года.

Ранее долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с RD до CC повысило международное рейтинговое агентство Fitch. Это также связано с тем, что держатели евробондов Украины согласились на реструктуризацию внешнего долга.

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Марина Совина
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