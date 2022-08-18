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Fitch повысило кредитный рейтинг Украины

Агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины с RD до CC

Фото: Reinhard Krause / Reuters

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с RD до CC. Об этом сообщается на сайте агентства.

В заявлении агентства подчеркивается, что обычно Fitch не устанавливает прогнозы для суверенных государств с рейтингом CCC+ или ниже.

Повышение кредитного рейтинга связано с тем, что держатели евробондов Украины согласились на реструктуризацию внешнего долга. Аналитики агентства считают, это «представляет собой завершение обмена проблемных долговых обязательств и устранение ограниченного дефолта».

В субботу, 13 августа, международные рейтинговые агентства Fitch и S&P понизили долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте в связи с договоренностью об отсрочке платежей по внешнему долгу страны до 2024 года.

О том, что кредиторы согласились заморозить выплаты Киева до 2024 года, стало известно 10 августа. Общая сумма задолженности составляет 19,6 миллиарда долларов. Решение об отсрочке платежей позволит Киеву сохранить 5,8 миллиарда долларов, которые должны были быть уплачены в обслуживание долга.

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Марина Совина
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