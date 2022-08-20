Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Профсоюзы предложили страховать россиян от потери работы

Федерация независимых профсоюзов предложила страховать граждан об безработицы за счет НДФЛ

Фото: Shutterstock

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила изменить выплаты пособий по безработице, создав новый вид социального страхования. Соответствующее письмо зампредседателя ФНПР Сергей Некрасов направил заместителю министра труда и социальной защиты Елене Мухтияровой, сообщает РБК.

Профсоюзы предполагают, что новый вид страхования будет обязательным для всех типов занятости. Действовать он будет в случае возникновения задолженности со стороны работодателя, потери работы или перевода на режим неполного рабочего времени, а также простоя.

«Финансирование расходов на страхование может осуществляться, например, за счет средств, уплачиваемых работниками в виде 1–1,5 процентного пункта налога на доходы физических лиц (НДФЛ)», — говорится в письме.

Страховщиком предлагается сделать Фонд пенсионного и социального страхования, который учредят 1 января 2023 года. По мнению авторов документа, такой подход позволит поднять уровень доходов и качество жизни работающих и безработных граждан.

Ранее стало известно, что Минтруд России прогнозирует пик роста напряженности на рынке труда на конец 2022-го — начало 2023 года. В ведомстве подчеркнули, что в условиях санкционного давления «необходимо своевременно принять меры по поддержке занятости населения и рынка труда».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о массовом отравлении военных ВС РФ в Запорожской области
Стало известно о состоянии госпитализированного главы Херсонской области
Профсоюзы предложили страховать россиян от потери работы
Психолог назвала способы найти общий язык с трудным подростком
В Польше арестовали 81-летнюю датчанку за хранение пяти килограммов героина
В Швейцарии призвали готовиться к бунтам из-за нехватки электроэнергии
Усик нацелился на нокаут Джошуа
Минцифры пообещало сохранение тарифов сотовых операторов в пределах инфляции
В Харьковской области выдали первые российские паспорта
Терапевт объяснила основные опасности смога
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.