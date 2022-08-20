Профсоюзы предложили страховать россиян от потери работы

Федерация независимых профсоюзов предложила страховать граждан об безработицы за счет НДФЛ

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила изменить выплаты пособий по безработице, создав новый вид социального страхования. Соответствующее письмо зампредседателя ФНПР Сергей Некрасов направил заместителю министра труда и социальной защиты Елене Мухтияровой, сообщает РБК.

Профсоюзы предполагают, что новый вид страхования будет обязательным для всех типов занятости. Действовать он будет в случае возникновения задолженности со стороны работодателя, потери работы или перевода на режим неполного рабочего времени, а также простоя.

«Финансирование расходов на страхование может осуществляться, например, за счет средств, уплачиваемых работниками в виде 1–1,5 процентного пункта налога на доходы физических лиц (НДФЛ)», — говорится в письме.

Страховщиком предлагается сделать Фонд пенсионного и социального страхования, который учредят 1 января 2023 года. По мнению авторов документа, такой подход позволит поднять уровень доходов и качество жизни работающих и безработных граждан.

Ранее стало известно, что Минтруд России прогнозирует пик роста напряженности на рынке труда на конец 2022-го — начало 2023 года. В ведомстве подчеркнули, что в условиях санкционного давления «необходимо своевременно принять меры по поддержке занятости населения и рынка труда».