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В ГД связали военно-биологическую программу США с проектами фашистской Германии

Депутат Яровая заявила, что США продолжают проекты фашистской Германии и Японии

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Военно-биологическая программа Соединенных Штатов Америки является замаскированным продолжением проектов фашистской Германии и милитаристской Японии. Об этом на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, чьи слова приводит РИА Новости.

«Военно-биологический проект Пентагона, создание сотен секретных военных биолабораторий по всему миру, вне всякого сомнения, — замаскированное продолжение чудовищных проектов фашистской Германии, японских отрядов 731 и 100, только уже в глобальном масштабе», — сказала она.

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Во время выступлении на конгрессе также высказался министр обороны России Сергей Шойгу. Он заявил, что решение о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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