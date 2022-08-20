Конфискованную у российского олигарха яхту решили выставить на аукцион

На Гибралтаре решили продать яхту Axioma, конфискованную у российского олигарха

Власти Гибралтара решили продать на аукционе яхту Axioma, конфискованную у российского олигарха. Об этом сообщает газета The Guardian.

Как отмечает издание, предположительно, судно принадлежит предпринимателю Дмитрию Пумпянскому. Торги намечены на 23 августа, выручку от них планируют перечислить на помощь украинским беженцам.

Уточняется, что яхту длиной 72,5 метра арестовали в порту Гибралтара в марте по требованию JPMorgan. Его руководство утверждает, что принадлежащая Пумпянскому компания Pyrene Investments задолжала банку 20 миллионов долларов.

Ориентировочная стоимость судна — 77 миллионов долларов (4,5 миллиарда рублей).

Издание сообщает, что ни JPMorgan, ни сам Дмитрий Пумпянский не стали давать комментарии по поводу предстоящего аукциона.

Ранее в апреле стало известно, что Минюст США захотел продать яхту Tango, принадлежащую российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу, ради помощи Украине. Испанская полиция вместе с сотрудниками ФБР арестовала имущество предпринимателя в Пальма-де-Майорка.