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Граждан Чехии задержали на военном предприятии в Албании

Albanian Daily: граждан Чехии поймали на военном заводе в Албании после задержания россиян

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Граждан Чехии задержали на военной фабрике под городом Поличан в центральной части Албании, пишет Albanian Daily News.

По данным издания, это произошло через сутки после задержания граждан России, которые якобы попытались проникнуть на оружейный завод в албанском городе Грамши. «Четверо граждан Чехии были задержаны за проникновение на фабрику оружия в Поличане. Речь идет о двоих мужчинах и двух женщинах в возрасте 40-45 лет», — подчеркнула газета. Уточняется, что мужчин поймали на территории фабрики, а женщины ждали их снаружи.

«Установлено, что иностранные граждане сломали дверь в туннель, где хранятся машины для производства деталей для средств противовоздушной обороны (ПВО). Полиции задержанные заявили, что они туристы», — подчеркнуло издание.

В воскресенье, 21 августа, Минобороны Албании сообщило о задержании в центральной части страны двух россиян и украинца якобы при попытке проникнуть на военный завод. Предприятие, расположенное в Грамши, производит продукцию оборонного назначения.

Позже власти Албании назвали имена задержанных россиян — Светлана Тимофеева и Михаил Зорин.

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Марина Совина
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