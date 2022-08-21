Российский дипломат обвинил МИД Австрии в искажении смысла его слов об Украине

Постпред России Ульянов обвинил МИД Австрии в искажении смысла его слов об Украине

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, которого ранее вызвали в МИД Австрии из-за его высказывания в соцсетях по поводу Украины, обвинил австрийских дипломатов в искажении смысла его слов. На своей странице в Twitter он объяснил истинный смысл своего заявления «No mercy to the Ukrainian population!» («Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!»)

«Посетил МИД Австрии. По запросу объяснил истинный смысл моего твита о поставках оружия на Украину. Подчеркнул, что он относится исключительно к Киеву и его политике по бесконечному накоплению оружия и полному отказу от дипломатии», — написал российский дипломат.

Он подчеркнул, что действия киевских сластей ведут к затягиванию кризисной ситуации и продолжению страдания мирных жителей. Ульянов отметил, что он отверг попытки исказить его слова, в которых усмотрели призыв к геноциду.

Ранее швейцарский политик, стратег входящей в правительство правоконсервативной Швейцарской народной партии (ШНП) Кристоф Блохер раскритиковал решение страны поддержать позицию западных стран по кризису на Украине. По его словам, таким образом государство нарушает нейтралитет в данном вопросе.