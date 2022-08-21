Москвичей предупредили о метеорологической опасности

Глава Гидрометцентра Вильфанд: в начале следующей недели в Москву вернется сильная жара

Метеорологическая опасность наступит в Москве на следующей неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил гостей и жителей столицы о наступающем периоде жаркой погоды.

После передышки, которую природа дала москвичам в выходные дни, температура не превышала отметок в 25 градусов, опять наступит период жаркой погоды Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

«Миграция центра антициклона сейчас такова, что в понедельник уже будет не такое облачное небо. В первой половине еще будет немного облачно, затем облака будут рассеиваться. Температура повысится до 27-29 градусов. Во вторник и среду — до 31-33 градусов», — предупредил Вильфанд.

Негативное влияние

Метеоролог напомнил, что такие высокие температуры негативно влияют на состояние человека. «Нужно будет очень внимательно относиться к тому, чтобы в полуденные часы не выходить на улицу. А если выходить, то находиться в тени. Ни в коем случае не попадать под палящие лучи солнца», — предостерег он.

Также потоки воздуха будут ближе к Юго-Восточным и Южным. Это означает, что в Москву придет более теплый воздух, спрогнозировал Вильфанд.

«Такой воздух не насыщен влагой. В понедельник возможны кратковременные отдельные дождики по области, а начиная со вторника осадков не будет. Будет жаркая погода при малооблачном небе. На следующей неделе будут выпускаться специальные предупреждения об опасном метеорологическом явлении, которое называется "сильная жара"», — заявил он.

Очень жаркая и очень высокая температура действительно опасна Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

Ранее Вильфанд сообщил, что московский смог не представляет опасности. Также он заявил, что во второй половине следующей недели уже не будет запаха гари, если очаги пожаров будут локализованы и потушены.

