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Две девушки обнажили грудь на фотосессии с Шольцем

Две активистки обнажили грудь на фотосессии с канцлером Германии Шольцем

Фото: Michael Sohn / Reuters

В Германии две девушки обнажили грудь на фотосессии с канцлером страны Олафом Шольцем. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По информации агентства, активистки разделись на Дне открытых дверей, который проходил в резиденции главы кабмина в Берлине. Они обнажили грудь и рассыпали перед политиком разрисованные купюры. На их теле были написаны лозунги, связанные с проблемой роста цен на газ.

РИА Новости пишет, что охранники быстро окружили девушек и вывели их с площадки. После этого Шольц продолжил фотографироваться с гостями.

Ранее стало известно, что более половины жителей Германии оказались недовольными работой канцлера и правящей коалиции «Светофор». В ее состав входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия «Союз-90/Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП).

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Виктория Кондратьева
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