Украинским госслужащим рекомендовали уйти на удаленку

Украинским госслужащим, работающим в центре Киева, рекомендовали временно уйти на удаленку

Украинским депутатам и государственным служащим, работающим в правительственном квартале в центре Киева, рекомендовали временно перейти на удаленный формат работы с 22 по 26 августа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Украинскую правду».

В эти даты на Украине будут отмечать День независимости и День государственного флага. В центральном квартале столицы расположены здания парламента, офиса президента, правительства и Национального банка. Работников этих учреждений призвали меньше появляться в этом районе.

По информации издания, в указанный период Верховная рада будет работать удаленно, кроме сотрудников, которые работают с международными делегациями и занимаются подготовкой к следующему заседанию парламента. В украинской столице также будут запрещены массовые мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области на День независимости Украины введут комендантский час. Отмечается, что запрет на свободное передвижение вне места жительства продлится больше суток, с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.