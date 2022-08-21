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В Швейцарии обвинили США в обогащении на кризисе в Европе

Blick заявила об обогащении США за счет газового кризиса в Европе

Фото: Unsplash

Газовой кризис в Европе дает значительные доходы коммерсантам, которые продают американское топливо странам Европы. Они получают до 200 миллионов долларов за одну поставку, заявила газета Blick. Ее цитирует ТАСС.

«Европе российского газа повсюду не хватает, и это вызывает рост цен до десятикратного масштаба. Однако в США природный газ остается дешевым, и торговцы сырьевыми товарами извлекают колоссальные прибыли, продавая американский газ в Европе», — подчеркивается в материале.

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Издание отметило, что «в Северной Америке нефть и газ почти что текут рекой», имея в виду использование метода гидроразрыва при добыче. Авторы из Швейцарии обвинили США в том, что они «представили себя таким образом спасителями».

Журналисты также напомнили, что экспорт сжиженного газа в Европу год назад составлял 20 процентов, а сейчас это показатель вырос до 60 процентов. Blick усомнилась в том, что США продают газ Европе из альтруизма, отметив, что «разница в цене [на газ] на двух континентах огромна».

«Гиганты энергетики, такие, как TotalEnergies во Франции и оптовые торговцы, такие, как Trafigura и Gunvor в Швейцарии, входят в число основных игроков покупки и продажи американского природного газа», — заключили авторы статьи.

Ранее США предрекли энергетический кризис из-за проблем с газом. Общий объем добычи топлива на внутреннем рынке за неделю упал на 28 миллионов кубометров в сутки с пикового уровня в 2,76 миллиарда кубометров.

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Марина Совина
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