В водах Литвы пройдут международные учения «Балтийское бикини»

LRT: Латвия, Эстония и Чехия примут участие в учениях Baltic Bikini в водах Литвы

В водах Литвы пройдут международные учения Baltic Bikini («Балтийское бикини»), они назначены на 26 августа, передает портал LRT.

В учениях примут участие военнослужащие Латвии, Эстонии и Чехии. В ходе мероприятия авиация отработает действия при возникновении чрезвычайной ситуации. В частности, летный состав будет совершенствовать навыки освобождения экипажа от воздушного судна в воде.

Сообщается, что в первый этап учений летный состав будет тренироваться в бассейне, после этого они переместятся в море.

Ранее стало известно о прибытии четырех кораблей Шестого флота ВМФ США в Прибалтику в рамках запланированного визита. Как отметила пресс-служба американского военно-морского соединения, этим шагом Вашингтон показывает своим прибалтийским союзникам приверженность и растущее взаимодействие в рамках НАТО.