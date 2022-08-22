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Россиянина осудили на 16 лет за изготовление взрывчатки

Жителю Барнаула дали 16 лет за изготовление взрывчатки и планирование теракта
СюжетУбийство дочери Александра Дугина

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Жителю Барнаула суд дал 16 лет колонии за изготовление взрывчатки — предполагается, что россиянин планировал использовать самодельное взрывное устройство в террористических целях. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 22 августа, сообщили в прокуратуре города.

По данным ведомства, мужчина в 2021 году самостоятельно смог изготовить кустарным способом взрывчатку, которую планировал использовать для осуществления террористической деятельности на социальных объектах. Его незаконную деятельность пресекли силовики. Они изъяли взрывчатые вещества и само взрывное устройство.

Фигуранта приговорили к 16 годам лишения свободы. Первые три года этого срока он будет отбывать в тюрьме, а оставшиеся 13 — в колонии строгого режима. Суд также оштрафовал его на 120 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство в машине, в которой погибла журналист и политолог Дарья Дугина, было установлено рядом с трубками бензина под водителем, заложено примерно 350 граммов тротила. Предполагается, что устройство активировалось дистанционно, по звонку.

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Леонид Микуляк
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