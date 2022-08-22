Врачи приняли рак у ребенка за ушную инфекцию

9Honey: ушная инфекция и слабость в ногах стали симптомами рака у шестилетнего ребенка

Шестилетняя Софи росла спортивным ребенком, и, когда ее стали мучить постоянные ушные боли и слабость в ногах, родители не могли предположить, что это симптомы серьезного заболевания, рассказал историю семьи из Австралии портал 9Honey. В интервью изданию мать девочки Кристин Тайли заявила, что изначально врачи приняли рак у ее ребенка за ушную инфекцию.

Женщина рассказала, что в 2016 году их дочь начала жаловаться на постоянную боль в ушах. Врачи каждый раз списывали этот симптом на ушные инфекции и назначали лечение, которое не помогало. В течение нескольких месяцев состояние Софи ухудшалось, ей прописали антибиотики, и после шести недель их приема девочке стало совсем плохо.

«Она превратилась из здорового ребенка в слабого и больного, — вспомнила Тайли. — Когда я забирала Софи из школы в конце учебного дня, она плакала, потому что не могла дойти до автомобиля на парковке, такой сильной была слабость в ногах».

В то время родители не замечали, какой бледной стала Софи. Но теперь, рассматривая фотографии тех лет, видят, как сильно это бросалось в глаза

Родители забили тревогу и обратились за помощью к семейному врачу: девочке назначили УЗИ и дополнительные анализы. Всего через четыре часа после сдачи крови женщине позвонили и велели срочно привезти дочь в больницу и сдать кровь по направлению от онколога. Результаты показали, что Софи страдает лейкемией, и у нее в крови почти нет тромбоцитов, а количество лейкоцитов в 20 раз больше, чем обычно бывает у детей с этим заболеванием.

Когда мы ехали в больницу, в голове у меня пронеслось миллион мыслей, но о раке я даже не подумала. Это был шок. Ведь никогда не думаешь, что это может случиться с тем, кого ты любишь Кристин Тайли Мать Софи

Девочке немедленно сделали переливание крови для увеличения тромбоцитов, чтобы можно было провести операцию по установлению подкожной порт-системы для проведения химиотерапии. К лечению приступили уже на следующий день. Софи тяжело переживала химиотерапию: был момент, когда она чуть не умерла из-за интоксикации.

Лечение длилось полтора года. Порт не удаляли из груди до тех пор, пока врачи не убедились, что пациентка вошла в стабильную ремиссию. Каждый раз, когда у Софи поднималась температура, ее срочно отправляли в больницу из-за риска заражения.

В итоге ребенок выздоровел и набрался сил. Однако спустя шесть лет ее мать до сих пор переживает из-за каждого синяка на теле дочери или из-за поднявшейся температуры.

Софи почти два года не могла ходить, но после выздоровления наверстала упущенное: научилась отлично кататься на лыжах и стала чемпионкой по карате. Тем не менее она постоянно вынуждена находиться под пристальным наблюдением врачей. «Это не спринт, а марафон в жизни Софи», — завершила историю мать девочки.

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