Мужчина проснулся от запаха жженой резины и обнаружил у себя рак мозга

The Sun: британец начал чувствовать запах жженой резины и нашел у себя опухоль мозга

Британец Алекс Савадж рассказал, что однажды утром начал чувствовать фантомный запах жженой резины, оказавшийся предвестником онкологического заболевания. О том, как он нашел у себя рак мозга, бывший пляжный спасатель признался в беседе с изданием The Sun.

34-летний Савадж отметил, что почти никогда не болел и занимался спортом, поэтому даже подумать не мог, что у него могут диагностировать рак. «Я дремал, проснулся и унюхал горящую резину. Я был уверен, что дом горит, но моя невеста Анна ничего не чувствовала», — вспомнил Савадж. Сперва он принял происходящее за проявление синусита. После визита к терапевту и отоларингологу мужчине назначили магнитно-резонансную томографию (МРТ), с помощью которой специалисты обнаружили у него глиобластому — быстро развивающийся агрессивный вид рака мозга.

Сейчас Савадж находится уже на восьмом цикле химиотерапии. «Самое ужасное в глиобластоме — то, что она разрастается посредством микроскопических усиков. Поэтому, хотя хирург и удалил у меня все злокачественные образования, что смог увидеть, и заодно восьмую часть моего мозга, не факт, что болезнь не вернется», — поделился он своими опасениями об опухоли.

Мужчина признался, что хотел жениться и завести детей, однако врачи дают не более 14 месяцев жизни больным глиобластомой. «Знаю, что некоторые живут дольше, выживают, и мой организм хорошо откликается на лечение. Несмотря ни на что, я чувствую себя счастливчиком», — заключил Савадж, добавив, что выписанное ему лечение помогает не всем из тех, кому диагностировали такую же опухоль.

Ранее стало известно, что треть россиян сами нашли у себя рак, а почти половина не проходит диспансеризацию ежегодно. Об этом говорят результаты опроса Фонда семьи Тиньковых (ФСТ), Фонда борьбы с лейкемией (ФБЛ) и Благотворительного фонда AdVita. Данные опроса, в котором приняли участие более 700 столкнувшихся с онкологическим диагнозом респондентов со всей России.