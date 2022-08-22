Фанаты заподозрили Бузову в увеличении груди на новом фото в купальнике

Фанаты заподозрили певицу Ольгу Бузову в фотошопе груди на новом фото в купальнике

Фанаты заподозрили российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову в увеличении груди на новом фото в купальнике. Соответствующий снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Знаменитость опубликовала фотографию, на которой она позирует перед камерой в слитном бикини красного цвета. При этом она дополнила свой пляжный образ соломенной шляпой с широкими полями и длинными черными лентами. «Список дел на сегодня: 1. Не сегодня», — подписала Бузова пост, который набрал более 37 тысяч лайков.

Поклонники разглядели ретушь на кадре, отметив, что поп-исполнительница изменила размер своей груди. «Фотошоп зашкаливает», «Ой, какой хороший фотошоп!», «Откуда ж появилась грудь? Не понимаю, хоть бы сравнивали с реальностью иногда», «А если в натуральном виде, без фотошопа?», «Про грудь уже спросили?» — возмущались они.

В то же время другие подписчики восхитились внешним видом звезды. «Твое тело — просто шедевр», «Какая красивая и идеальная фигура», «Красота от природы», «Восхитительная», «Шикарная девушка», — писали пользователи сети.

Ранее в августе Ольга Бузова поделилась роликом в откровенном образе и вызвала споры среди фанатов. Знаменитость выложила видео, на котором запечатлена в номере отеля Rixos в Сочи. На размещенных кадрах артистка вышла на балкон в белом халате, после чего разделась, оголив грудь.