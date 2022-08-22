Купивших слишком дешевое жилье россиян заставят доказывать честность

ВС обязал покупателей слишком дешевой недвижимости доказывать честность сделки

Россиян, купивших слишком дешевую недвижимость, заставят доказывать честность сделки. Речь идет об объектах, стоимость которых существенно ниже рыночной, в том числе приобретенных у банкротов. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на Верховный суд (ВС) России.

Сделка может быть признана недействительной, так как покупатель очень дешевого жилья может считаться прямо или косвенно осведомленным о противоправной цели продавца. «Многократное занижение стоимости отчуждаемого имущества должно породить у любого добросовестного и разумного участника гражданского оборота сомнения относительно правомерности такого отчуждения», — пояснили в ВС.

В таких случаях покупатель может либо знать о намерении должника обезопасить имущество и действовать с ним заодно, либо понимать, что контролирующие должника лица избавляются от недвижимости по заниженной цене по не связанным с интересами должника причинам. ВС считает, что при сделках с подобными объектами следует обязательно фиксировать особенности недвижимости, благодаря которым стоимость снижается.

В мае Верховный суд разъяснил правила взыскания денег за квартиру с дефектами. Так, собственник может потребовать взыскать с застройщика убытки за устранение строительных дефектов и компенсировать моральный вред.