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Купивших слишком дешевое жилье россиян заставят доказывать честность

ВС обязал покупателей слишком дешевой недвижимости доказывать честность сделки

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Россиян, купивших слишком дешевую недвижимость, заставят доказывать честность сделки. Речь идет об объектах, стоимость которых существенно ниже рыночной, в том числе приобретенных у банкротов. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на Верховный суд (ВС) России.

Сделка может быть признана недействительной, так как покупатель очень дешевого жилья может считаться прямо или косвенно осведомленным о противоправной цели продавца. «Многократное занижение стоимости отчуждаемого имущества должно породить у любого добросовестного и разумного участника гражданского оборота сомнения относительно правомерности такого отчуждения», — пояснили в ВС.

В таких случаях покупатель может либо знать о намерении должника обезопасить имущество и действовать с ним заодно, либо понимать, что контролирующие должника лица избавляются от недвижимости по заниженной цене по не связанным с интересами должника причинам. ВС считает, что при сделках с подобными объектами следует обязательно фиксировать особенности недвижимости, благодаря которым стоимость снижается.

В мае Верховный суд разъяснил правила взыскания денег за квартиру с дефектами. Так, собственник может потребовать взыскать с застройщика убытки за устранение строительных дефектов и компенсировать моральный вред.

Александра Качан
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