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Россиянам разъяснили правила взыскания денег за квартиру с дефектами

ВС разъяснил, что взыскать убытки за устранение дефектов и моральный вред можно через суд

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Если при приемке квартиры собственник обнаруживает строительные дефекты, а компенсировать будущие денежные расходы застройщик отказывается, то единственный выход из ситуации — обратиться с иском в суд. Правила взыскания средств за квартиру, сданную с недостатками, разъяснили в Верховном суде России, пишет «Российская газета».

В иске с застройщика можно потребовать взыскать убытки за будущее устранение строительных дефектов и компенсировать моральный вред. Кроме того, истец может попросить штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере, положенном по закону «О защите прав потребителей». Верховный суд напомнил, что в случае, если истец не отказался от иска по причине удовлетворения его требований застройщиком в процессе рассмотрения делом, суд обязан взыскать с нарушителя штраф.

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Специалисты пояснили, что штраф с застройщика взыскивается по закону «О защите прав потребителей» — его размер должен составлять половину от суммы, присужденной в пользу потребителя, однако суд может снизить штраф по своему усмотрению. Любой штраф, как и неустойка, будет взыскиваться в пользу потребителя. Кроме того, соблюдение досудебного порядка требования с застройщика необязательно.

Ранее в апреле Верховный суд рассказал, кому из покупателей достанется дважды проданная квартира. Эксперты отметили, что право на нее получит тот покупатель, который раньше заключил сделку по недвижимости.

Полина Кислицына
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