Москвич увеличил себе кухню и разозлил соседа

Житель Москвы увеличил кухню за счет демонтажа короба вентиляции и разозлил соседа

Житель московского района Ново-Переделкино увеличил полезную площадь своей кухни, самовольно демонтировав короб вентиляции. Нарушение системы воздухообмена разозлило соседа мужчины, который пожаловался в Мосжилинспекцию, пишет РИА Новости.

Незаконное переустройство обнаружили в доме на улице Новопеределкинской. «Мосжилинспекция объявила собственнику предостережение и обязала вернуть венткороб на место. Однако тот не торопился устранять нарушение», — рассказали в ведомстве.

По словам специалистов, затяжной конфликт соседей завершился походом в суд. Только после поданного иска нарушитель пошел на диалог и, не дожидаясь окончания процесса, восстановил вентиляционный короб.

Ранее жителя московского района Хорошево-Мневники разозлила самовольная перепланировка в соседнем нежилом помещении. Собственник недвижимости на первом этаже преобразовал ее в двухуровневое пространство, обустроив антресоль с металлической лестницей. Кроме того, были демонтированы старые и возведены новые перегородки, оборудованы дополнительные санузлы.