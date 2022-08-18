Москвич сделал ремонт и разозлил соседа

Мосжилинспекция обнаружила незаконную антресоль в районе Хорошево-Мневники

В московском районе Хорошево-Мневники мужчина самовольно обустроил антресоль в принадлежащем ему нежилом помещении. Незаконная перепланировка разозлила владельца соседней квартиры, который обратился в Мосжилинспекцию, пишет РИА Новости.

Речь идет о доме на улице Маршала Тухачевского. Отмечается, что нарушивший правила владелец недвижимости несколько месяцев вел ремонтно-строительные работы. В Мосжилинспекции уточнили, что собственник указанного помещения на первом этаже не обращался в ведомство для согласования переустройства.

«Между тем хозяин квадратных метров за время ремонта успел преобразовать помещение в двухуровневое пространство, обустроив антресоль с металлической лестницей. Кроме того, были демонтированы старые и возведены новые перегородки, оборудованы дополнительные санузлы», — сообщили в Мосжилинспекции.

Сотрудники ведомства вынесли владельцу недвижимости предостережение и потребовали согласовать выполненные перепланировку и переустройство либо привести помещение в соответствие с техническим планом здания.

Ранее соседей разозлил житель того же района Москвы, решивший увеличить площадь своей квартиры за счет самовольного присоединения к ней технического этажа. В Мосжилинспекции пояснили, что помещение считается местом общего пользования — для подобного переустройства необходимо получить соответствующие права, которыми собственник не обладал.