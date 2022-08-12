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Москвич нашел способ увеличить квартиру и вызвал гнев соседей

Мосжилинспекция выявила незаконное присоединение техэтажа к квартире в Хорошево-Мневники

Фото: Государственная жилищная инспекция города Москвы

Житель района Хорошево-Мневники в Москве нашел способ увеличить площадь квартиры и разозлил соседей. Недовольство москвичей вызвал незаконный захват технического этажа, который считается местом общего пользования, пишет РИА Новости.

Речь идет о многоквартирном доме на улице Генерала Карбышева, где владелец одной из квартир решил расширить ее за счет техэтажа. В Мосжилинспекции отметили, что ранее на собрании собственников мужчина получил разрешение использовать это помещение, однако без права на переустройство и перепланировку.

«Москвич, получив протокол общего собрания собственников, немедленно затеял ремонт, устроил проем с лестницей в перекрытии между квартирой и техническим этажом, превратив свою квартиру в двухуровневую. На втором этаже был оборудован санузел и с помощью ненесущих перегородок обустроены несколько комнат», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники Мосжилинспекции выдали нарушителю предостережение и потребовали вернуть техническому этажу отраженный в плане здания облик.

Ранее гнев соседей вызвал незаконно построенный балкон в московском районе Крылатское. По данным Мосжилинспекции, собственник жилья на втором этаже обустроил балкон прямо на кровле встроенно-пристроенного помещения. Нарушителя заставили снести самовольно возведенную конструкцию.

Нина Ташевская
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