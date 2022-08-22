Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названа дата церемонии прощания с погибшей дочерью философа Дугина

Церемония прощания с дочерью философа Дугина пройдет 23 августа в телецентре «Останкино»

Фото: Telegram-канал «PLATONOVA | Z»

Церемония прощания с Дарьей Дугиной, журналисткой и дочерью философа Александра Дугина, погибшей после подрыва автомобиля в Подмосковье, пройдет 23 августа в телецентре «Останкино». Соответствующую дату назвал источник агентства ТАСС.

Накануне ФСБ раскрыла убийство политолога Дугиной, его подготовили украинские спецслужбы. По сведениям сппецслужб, исполнительницей убийства Дугиной является гражданка Украины, которая скрылась после преступления в Эстонии.

Женщина, известная как Наталья Вовк, следила за журналисткой, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера. При въезде в Россию на машине стоял регистрационный номер Донецкой народной республики Е982ХН DPR. А в Москве уже использовались номера Казахстана — 172AJD02. После совершения убийства исполнительница покинула страну под украинским номером AH7771IP.

20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье на ходу сгорела машина, за рулем которой была журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
ФСБ раскрыла детали подготовки убийства дочери Дугина
Китаю и Индии пообещали счастливое «зеленое» будущее
Ответственную за убийство Дугиной украинку объявят в розыск
Овечкин возглавил список лучших в НХЛ
Во Франции назвали глупостью визовые ограничения для россиян
Альпинист погиб от удара молнии во время восхождения на гору в Греции
Захарова прокомментировала слова посла Украины в Казахстане об убийстве русских
Названа дата церемонии прощания с погибшей дочерью философа Дугина
В России начали закрываться аптеки
Назван победитель конкурса на лучшую стрижку маллет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.