Названа дата церемонии прощания с погибшей дочерью философа Дугина
Церемония прощания с Дарьей Дугиной, журналисткой и дочерью философа Александра Дугина, погибшей после подрыва автомобиля в Подмосковье, пройдет 23 августа в телецентре «Останкино». Соответствующую дату назвал источник агентства ТАСС.
Накануне ФСБ раскрыла убийство политолога Дугиной, его подготовили украинские спецслужбы. По сведениям сппецслужб, исполнительницей убийства Дугиной является гражданка Украины, которая скрылась после преступления в Эстонии.
Женщина, известная как Наталья Вовк, следила за журналисткой, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера. При въезде в Россию на машине стоял регистрационный номер Донецкой народной республики Е982ХН DPR. А в Москве уже использовались номера Казахстана — 172AJD02. После совершения убийства исполнительница покинула страну под украинским номером AH7771IP.
20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье на ходу сгорела машина, за рулем которой была журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла.