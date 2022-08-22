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Постпред США при ООН призвала Россию сотрудничать по ДСНВ

Постпред США при ООН заявила, что Москва и Вашингтон должны сотрудничать по ДСНВ

Фото: Hajarah Nalwadda / AP

США и Россия должны сотрудничать в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), считает американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд. Цитату приводит РИА Новости.

Она также призвала Москву к переговорам по выработке рамочных договоренностей на замену ДСНВ, истекающего в 2026 году. «Мы готовы работать со всеми странами по снижению рисков и укреплению стратегической стабильности», — добавила Томас-Гринфилд.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что ДСНВ не теряет ценности, и США готовы обсуждать новое соглашение. Он добавил, что Вашингтон будет делать все возможное, чтобы сохранить ключевые положения договора.

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Виктория Кондратьева
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