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Съедающий по 100 яиц в день мужчина рассказал о своей диете

Daily Mail: американский бодибилдер рассказал, что съедает по 100 яиц в день

Кадр: @thekingofdietofficial / TikTok

Американский бодибилдер Фернандо Торрака, съедающий по 100 куриных яиц в день, рассказал о своей диете. Об этом сообщает Daily Mail.

Торрака утверждает, что ест яйца, поскольку они «быстро перевариваются». Это позволяет ему понемногу подкрепляться ими в течение всего дня.

Иногда мужчина добавляет в свой рацион курицу или рыбу, однако утверждает, что от этих продуктов его самочувствие ухудшается. «От курицы у меня вздувается живот. Когда у меня газы, мой живот выглядит так, будто я на шестом месяце беременности. Мне это не нравится», — рассказывает Торрака.

Бодибилдер предпочитает белки, так как желтки, по его словам, слишком жирные. Обычно он разделяет 100 яичных белков и пару желтков на пять приемов пищи, жарит их и добавляет щепотку гималайской розовой соли. По словам мужчины, именно соль помогает предотвратить вздутие живота.

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Торрака делится своей спортивной формой и мотивирует людей вести здоровый образ жизни в социальной сети TikTok. За его жизнью следит более полмиллиона пользователей.

Не все подписчики поддерживают мужчину в соблюдении необычной диеты. Многие пользователи обвиняют Торакка в расточительстве, утверждая, что он может не выбрасывать желтки, а отдавать их «нуждающимся». Мужчина, в свою очередь, объяснил, что опасается появления в желтках бактерий, от которых кто-то может заболеть.

Ранее сообщалось, что известный бодибилдер Валдир Сегату из Бразилии умер от передозировки препарата для увеличения мышечной массы. 55-летний мужчина на протяжении нескольких лет делал себе инъекции синтола.

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Алиса Удовик
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