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В Китае изменили концовку мультфильма «Миньоны: Грювитация»

В Китае изменили концовку мультфильма «Миньоны: Грювитация» и сделали злодея хорошим

Кадр: мультфильм «Миньоны: Грювитация»

В Китае изменили концовку мультфильма «Миньоны: Грювитация», который входит во франшизу «Гадкий я». Об этом сообщает Daily Mail.

Китайским зрителям показали версию, в которой злодея Грю сделали хорошим персонажем. К финалу фильма добавили текст, в котором говорится, что он «в конце концов стал хорошим парнем и посвятил себя воспитанию детей». В то же время зрители других стран видят, что этот герой научился обманывать полицию и побеждать своих соперников, чтобы стать главным злодеем в мире.

Также в оригинальной версии другой антагонист — Дикий Наклз — умудряется скрыться от полиции, инсценировав свою смерть. В китайской же версии он отправляется в тюрьму на 20 лет. Там он решает встать на путь исправления, обнаруживает в себе любовь к актерскому мастерству и создает театральную труппу для других заключенных.

8 июля стало известно, что анимационная франшиза «Гадкий я» собрала более четырех миллиардов долларов по всему миру после выхода части «Миньоны: Грювитация». Проект, созданный Крисом Меледандри, стал крупнейшей анимационной франшизой всех времен. Уже вышло пять частей, релиз первой состоялся в 2010 году.

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Марина Погосян
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