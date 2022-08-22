Обнажившие грудь перед Шольцем активистки выдвинули требования

Обнажившие грудь перед канцлером Шольцем активистки потребовали отказа от российского газа

Две активистки, которые во время фотосессии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем обнажили грудь, требовали немедленного эмбарго на российский газ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Welt.

Так, во время фотосессии с Шольцем в рамках дня открытых дверей две девушки, которые затем обнажили грудь и рассыпали перед ним нарисованные купюры. На обнаженной груди девушек был написан призыв к немедленному эмбарго на газ.

Охрана отреагировалиа незамедлительно, окружив девушек плотным кольцом и выведя их с площадки. Другие сотрудники безопасности в это время за несколько секунд собрали купюры. При этом Шольц был невозмутим и после короткой заминки продолжил фотосессию.

Ранее стало известно, что Шольц до начала российской спецоперации обещал президенту РФ Владимиру Путину, что Украину не будут принимать в НАТО еще как минимум 30 лет. Также он заверил российского президента в том, что Североатлантический альянс никогда не представлял угрозы для Москвы.