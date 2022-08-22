В Турции похвастались газовым преимуществом перед европейскими столицами

Yeni Şafak: в Анкаре газ продается по самой низкой цене в Европе

В то время как жители Европы переживают энергетический кризис на фоне резкого повышения цен на газ, граждане Турции платят за топливо в несколько раз меньше. Таким преимуществом перед европейскими столицами может похвастаться Анкара, где, как пишет газета Yeni Şafak, газ продается по самой низкой цене в Европе. С географической точки зрения сама Турция при этом расположена по большей части в Азии.

В турецкой столице домохозяйствам газ обходится в 0,26 евро (4,68 лиры) за кубометр, что почти в 11,5 раза больше, чем в Нидерландах, стране с самым дорогим топливом в Европе. Природный газ в Голландии стоит 3,01 евро. Также с высокими ценами на топливо сталкиваются домохозяйства в Великобритании — 1,96 евро за кубометр. В столице Германии жители платят 1,83 евро за кубометр газа, а в Афинах — 1,82 евро.

Стоимость топлива во всем мире резко выросла на фоне ограниченных поставок газа из России. Издание отмечает, что связанный с этим энергетический кризис в странах Европы может усугубиться еще больше в преддверии зимы.

На фоне продолжающихся проблем с прокачкой российского газа по газопроводу «Северный поток» биржевые цены на топливо в Европе резко выросли. 19 августа стало известно о временной приостановке поставок из-за ремонтного обслуживания единственной турбины газопровода. Газ на торгах на лондонской бирже ICE резко подорожал в ходе сессии 22 августа — к моменту написания новости цена составила 3017 долларов за тысячу кубометров, что стало наивысшим показателем с марта.

