Российская пенсионерка наняла киллера для убийства сына

Пенсионерка из Подмосковья наняла киллера для убийства сына

Пенсионерка из Московской области наняла киллера для убийства сына: женщина сделала это из-за личной неприязни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным ведомства, женщина решила устранить 39-летнего сына, инсценировав передозировку наркотиками. Но о том, что жительница Павловского Посада разыскивает наемного убийцу, стало известно силовикам.

В августе исполнитель преступления получил от женщины в ее квартире в Электрогорске деньги на покупку наркотиков и ключи от квартиры, но сделал это под контролем оперативников. Предполагается, что мужчина должен был тайно проникнуть в дом, ввести смертельную инъекцию и представить все, как передозировку. В назначенный день он отправил женщине фото якобы умершего мужчины. После этого фигурантка была задержана, ей предъявили обвинение в покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил дело о халатности против полицейских после убийства башкирской чиновницы.