СКР возбудил дело о халатности против полицейских после убийства чиновницы

СКР возбудил дело о халатности против полицейских после убийства чиновницы в Башкирии

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело о халатности против полицейских после убийства башкирской чиновницы. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 22 августа, сообщили в СКР.

По данным ведомства, до своей смерти женщина в течение полутора лет обращалась в правоохранительные органы с заявлениями о побоях со стороны бывшего мужа. Однако стражи правопорядка не обращали внимания на проблему.

В какой-то момент фигурант подкараулил россиянку и нанес ей более 10 ударов ножом. Преступник после этого скрылся, но позже сам пришел в отдел полиции и сознался в содеянном.

Предполагается, что жертва занимала должность начальника отдела в администрации Белорецкого района республики Башкирия.

Ранее сообщалось, что неизвестные установили взрывное устройство на машину, в которой погибла журналист и политолог Дарья Дугина, на фестивале «Традиция» в Подмосковье.