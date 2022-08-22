СКР возбудил дело о халатности против полицейских после убийства чиновницы
Следственный комитет России (СКР) возбудил дело о халатности против полицейских после убийства башкирской чиновницы. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 22 августа, сообщили в СКР.
По данным ведомства, до своей смерти женщина в течение полутора лет обращалась в правоохранительные органы с заявлениями о побоях со стороны бывшего мужа. Однако стражи правопорядка не обращали внимания на проблему.
В какой-то момент фигурант подкараулил россиянку и нанес ей более 10 ударов ножом. Преступник после этого скрылся, но позже сам пришел в отдел полиции и сознался в содеянном.
Предполагается, что жертва занимала должность начальника отдела в администрации Белорецкого района республики Башкирия.
Ранее сообщалось, что неизвестные установили взрывное устройство на машину, в которой погибла журналист и политолог Дарья Дугина, на фестивале «Традиция» в Подмосковье.