Описаны последствия возможных валютных интервенций Минфина

Аналитик Самиев: валютные интервенции могут привести к росту курса доллара до 73 рублей

Валютные интервенции Минфина, которые прогнозируют на начало осени, могут привести к умеренному росту инфляции. Тем не менее, он окажется не таким существенным. Позитивным итогом интервенции окажется восстановление курса до комфортных для бюджета 70-73 рублей за доллар предположил в разговоре с «Лентой.ру» генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Издание «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщило, что уже в начале осени Минфин может начать закупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в тестовом режиме.

«Минфину необходимо будет выйти на комфортный для бюджета курс в 70-73 рубля за доллар, — сказал Самиев. — Это понятный ориентир, так что масштаб интервенций будет таким, чтобы без резких движений выйти к необходимому диапазону. В целом на гражданах это практически никак не скажется. Влияние на инфляцию будет минимальным, цены вырастут только немного».

Аналитик обратил внимание на то, что куда более существенную роль в этом вопросе играют логистические проблемы, отсутствие параллельного импорта. Из-за того, что структуре потребления импортная продукция не занимает существенных объемов, влияние на инфляцию окажется минимальным.

«Даже то небольшое восстановление импорта, которое произошло в последние полтора-два месяца, не подвело нас даже и близко к дофевральским масштабам. Так что влияние на инфляцию окажется ограниченным, именно разгона не произойдет. Кроме того, другие факторы, которые играют в сторону ее понижения, могут оказаться более существенными», — добавил Самиев.

Ранее сообщалось, что Минфин захотел заменить доллары и евро в главной российской кубышке — Фонде национального благосостояния (ФНБ) — юанями и начать их закупку в рамках бюджетного правила. Ведомство вынесло обсуждение вопроса на уровень президента. В случае положительного решения министерство готово начать закупки валюты в рамках усовершенствованного бюджетного правила еще до принятия соответствующего закона.