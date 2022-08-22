Минобороны заявило об уничтожении силами ПВО восьми снарядов HIMARS

Генерал-лейтенант Конашенков заявил, что в районе Каховки ПВО уничтожила 8 снарядов HIMARS

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Каховки Херсонской области Украины. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Конашенков.

Кроме того, ПВО сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Донецкой народной республики, Харьковской и Херсонской областей Украины.

По обновленным данным Минобороны России, с начала проведения спецоперации на Украине российские военные уничтожили 1790 беспилотных летательных аппаратов, 814 боевых машин реактивных систем залпового огня и 5016 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.