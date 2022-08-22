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В Китае заявили об обеспокоенности из-за убийства Дугиной

Постпред Китая при ООН Цзюнь заявил, что следит за ситуацией вокруг убийства Дугиной

Фото: СК РФ

Китай обеспокоен из-за убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной и следит за ситуацией вокруг произошедшего. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, его слова приводит РИА Новости.

«Я продолжу следить за ситуацией и надеюсь, что в результате расследования станет ясно, что произошло. Такие атаки, совершенно очевидно, в нынешний критический момент не отвечают ничьим интересам», — подчеркнул он.

Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье, бомба была заложена под днищем машины. В ФСБ заявили, что преступление совершили украинские спецслужбы, а его исполнительницей стала гражданка Украины, которая скрылась после преступления в Эстонии.

Отец Дарьи, философ Александр Дугин назвал убийство дочери подлым, совершенным исподтишка.

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Виктория Кондратьева
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