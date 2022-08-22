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Дугин впервые прокомментировал убийство дочери

Философ Дугин впервые сделал заявление после гибели дочери Дарьи при подрыве автомобиля

Фото: Francesca Ebel / AP

Философ Александр Дугин впервые прокомментировал гибель дочери Дарьи в результате подрыва автомобиля в Подмосковье. Его слова опубликовал российский бизнесмен, владелец патриотического канала «Царьград» Константин Малофеев в Telegram-канале.

Дугин сообщил, что его дочь была убита во время возвращения с подмосковного фестиваля «Традиция». «Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованны и сдержанны. Она никогда не призывала к насилию и войне», — передает Малофеев сделанное философом заявление.

Дугин назвал убийство дочери подлым, заявив, что ее убили исподтишка. По его словам, российский народ не сломить такими «невыносимыми ударами», а Украина не добьется своих целей и не подавит волю народа «кровавым террором».

«Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь», — сказал Дугин.

Журналистка и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. Бомба была заложена под днищем машины — в ФСБ установили, что преступление совершили украинские спецслужбы, его исполнительницей стала гражданка Украины, которая скрылась после преступления в Эстонии.

После смерти журналистки президент Владимир Путин направил семье погибшей соболезнования. Он назвал ее убийство подлым и жестоким, подчеркнув, что Дарья была «человеком с настоящим русским сердцем».

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Анастасия Шейкина
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